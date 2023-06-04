التشكيل المتوقع للوداد فى مباراة الأهلى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال

يستضيف فريق الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في التاسعة مساء اليوم، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مواجهة الإياب، بينما يأمل ممثل الكرة المغربية في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء الإياب بالدار البيضاء.

وسيفتقد الوداد خدمات لاعب الوسط عبدالله حيمود، الذي يغيب نظرًا لخضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية التي أجراها بالقاهرة، إلى جانب غياب كل من الظهير الأيمن الجزائري الحسين بنعيادة بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي لحقت به، بالإضافة إلى كل من عماد الخنوس، أسامة فلوح وسامي العنابي، والذين تم استبعادهم لأسباب فنية.

وسيكون التشكيل المتوقع للوداد في مباراة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: آرسين زولا، أمين أبوالفتح، أيوب العملود، يحيى عطية الله.

خط الوسط: جلال الداودي، يحيى جبران، رضا الجعدي.

خط الهجوم: زهير المترجي، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، يوم الحادي عشر من يونيو الجاري، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.