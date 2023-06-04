الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة القارية.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4

التشكيل المتوقع للوداد فى مباراة الأهلى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يونيو 2023

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل فريق الأهلي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، واستعادة الكأس التي خسرها في الموسم الماضي، على يد الوداد المغربي.

في المقابل، يرغب فريق الوداد المغربي في تحقيق نتيجة إيجابية ذهابًا وإيابًا أيضًا، أملًا في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، والحفاظ على الكأس إلى أحرزها في الموسم الماضي.

مشوار الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلّب على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق الوداد المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بواقع أفضلية الأهداف في أرض الخِصم، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2.

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