الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| ارتفاع أسعار البترول العالمية 2%.. والتشكيل المتوقع للوداد في مباراة الأهلي

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

ارتفاع أسعار البترول العالمية 2%.. وخام برنت يسجل 76.13 دولار

ارتفعت أسعار البترول بنسبة 2% في آخر تعاملاتها بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي اتفاق سقف الديون الذي أدى إلى تفادي التعثر الحكومي لأكبر مستهلك للبترول في العالم، بالتزامن مع صدور بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة قبل اجتماع أوبك وحلفائها هذا الأسبوع.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

انخفاض من جديد في درجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة القادمة

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تقلبات في الطقس، حيث اجتاحت البلاد عاصفة ترابية وموجة حارة، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مؤكدة حدوث انخفاض في درجات الحرارة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

التشكيل المتوقع للوداد في مباراة الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

يستضيف فريق الأهلي، نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في التاسعة مساء اليوم، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الدراسي 2023/2024

أعلنت وزارة الابتكار والسياحة الرومانية عن 40 منحة دراسية للعام الجامعي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، وتشمل المنح التخصصات التالية: (الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والعلوم التقنية، والنفط، والغاز) لاستكمال القراءة.. (اضغط هنا).

خريطة دخول الجماهير لاستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلى والوداد

يحرص رجال الأمن على مساعدة الجماهير في الدخول لاستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

أخبار الظهيرة الدستور خام برنت يسجل الكونجرس الأمريكي طقس الـ72 ساعة القادمة نهائي دوري الابطال

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