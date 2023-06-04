خريطة دخول الجماهير لاستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلى والوداد

يحرص رجال الأمن على مساعدة الجماهير في الدخول لاستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم.

وحدد رجال الأمن خريطة دخول الجماهير، كالآتي:

جماهير الدرجة الأولى والمقصورة الرئيسية يدخلون من بوابة آل رشدان.

جماهير الدرجة الثالثة يمين يدخلون من بوابة النصر.

جماهير الدرجة الثالثة شمال يدخلون من البوابة البحرية، بشارع صلاح سالم.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة.

وانتشر رجال الأمن بالاستاد لتأمينه من الداخل والخارج، مع التفتيش الدقيق للجماهير ومنع دخول الممنوعات، ويلتقي الأهلي والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.