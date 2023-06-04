الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الدراسي 2023/2024

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة الابتكار والسياحة الرومانية عن 40 منحة دراسية للعام الجامعي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة.

وتشمل المنح التخصصات التالية: (الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والعلوم التقنية، والنفط، والغاز)، وسوف تغطي المنح (الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن)، في حين لا تغطي المنح السنوات التي يخفق فيها الطالب، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها.

ولفت الإعلان إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية، وأن المنح تغطي جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراة الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.

وأفاد الإعلان بإرسال طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التالي: [email protected]، علمًا بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2023
ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المنح يمكن الرجوع للرابط:
https://embassies.gov.il/bucharest/Relations/Scholarships/Pages/Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024.aspx، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

إدارة الأعمال الاقتصاد التخصصات التحضيرية التايمز البريطاني البكالوريوس البرامج الدراسية

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