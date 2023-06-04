الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض من جديد في درجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تقلبات في الطقس، حيث اجتاحت البلاد عاصفة ترابية وموجة حارة، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة، مؤكدة حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم الأحد، تشهد السماء غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

 

ومع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الماضية نقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة القادمة لمساعدة المواطنين في التعرف على الأجواء قبل النزول من المنزل.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 4 يونيو

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

 

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

 

 

 

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين الموافق 5 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

 

 

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 24.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

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