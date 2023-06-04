ارتفعت أسعار البترول بنسبة 2% في آخر تعاملاتها بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي اتفاق سقف الديون الذي أدى إلى تفادي التعثر الحكومي لأكبر مستهلك للبترول في العالم، بالتزامن مع صدور بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة قبل اجتماع أوبك وحلفائها هذا الأسبوع.

ارتفاع أسعار البترول العالمية 2%.. وخام برنت يسجل 76.13 دولار

وأفاد بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم، بأن خام برنت سجل 76.13 دولار، بعد أن حقق 75.22 دولار يوم الجمعة، فيما سجل غرب تكساس 71.74 دولار في تعاملات اليوم، بعد أن سجل 70.97 دولار يوم الجمعة، وحقق خام أوبك 72.79 دولار، بعد أن سجل 73.07 دولار يوم الجمعة.