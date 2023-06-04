تحذير هام من مديرية أمن القاهرة قبل مباراة الأهلي والوداد المغربي

استعدت مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة واللواء محمد عبدالله مدير المباحث، بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام الساعة التاسعة مساء في استاد القاهرة الدولي لضمان توفير المناخ الآمن للجماهير.

وأهابت مديرية أمن القاهرة بالجماهير عدم حمل الشماريخ والألعاب النارية، لأنها مخالفة وقد تتسبب في العديد من الكوارث وعدم حمل لافتات مسيئة لأحد، لأنها تتعارض مع الأخلاق الرياضية, عدم الاحتكاك بين الجماهير بشكل لا يليق بسمعة الرياضة المصرية، عدم حمل "زجاجات مياه غازية" وإلقائها في الملعب ,عدم استخدام ألعاب الليزر أثناء المباراة, عدم استخدام مكبرات الصوت, عدم استخدام أية أدوات حادة.

وتم تعيين الارتكازات الأمنية أمام الإستاد والشوارع المؤدية إليه، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور.

وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية .

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستنفار كافة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات البطولة، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير.