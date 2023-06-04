الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية العراق: موقف بغداد تجاه الأزمة السورية ثابت (فيديو)

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الوضع الأمني الذي تشهده سوريا يؤثر بشكل مباشر على الداخل العراقي، مؤكدًا أن موقف بغداد تجاه الأزمة السورية كان ثابتًا ويتلخص في ضرورة حلها سياسيًا.

وأضاف "حسين" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، اليوم، أن العلاقات بين البلدين عميقة، معربًا عن ترحيبه بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

البلدين بحثا ملف المساعدات الإنسانية

وأوضح وزير الخارجية العراقي أن البلدين بحثا ملف المساعدات الإنسانية وإيصالها للشعب السوري، مؤكدًا أن العراق سيتحرك خلال المرحلة المقبلة من أجل المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية.

ونوه وزير الخارجية العراقي إلى أن الوضع الإنساني في سوريا صعب جدًا، ويحتاج إلى تحرك سريع على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى أنه تم التنسيق بين البلدين لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات.

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