فى ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على قصة حياة الراحل محمود عبد العزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود عبد العزيز، حيث ولد في 4 يونيو عام 1946 فى حى الورديان بمحافظة الإسكندرية، وبدأ يمارس هوايته المفضلة فى مسرح كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.

محمود عبد العزيز وزوجته

حياة محمود عبد العزيز الأسرية

كان ينمتى محمود عبد العزيز إلى أسرة متوسطة، وحصل على البكالوريوس من كلية الزراعة، ثم درجة الماجستير في تربية النحل، وتزوج الساحر مرتين الأولى من السيدة جيلان زويد، والثانية من بوسي شلبي، وأنجب ولدين وهما محمد وكريم.

محمود عبد العزيز

حياته الفنية

بدأ محمود عبد العزيز حياته الفنية في بداية السبعينيات، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورا في مسلسل الدوامة، بجانب الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة نيللى، ليختم مسيرته عام 2016 بالعمل الدرامى رأس الغول.

وفى عام 1974، دخل محمود عبد العزيز إلى السينما المصرية، بالمشاركة فى بطولة فيلم الحفيد، الذى يعد واحدا من كلاسيكيات السينما المصرية، وفى عام 1975، كانت أول بطولة مطلقة له فى فيلم حتى آخر العمر، حتى وصل إلى عبد المالك زرزور فى إبراهيم الأبيض.

محمود عبد العزيز

أعمال محمود عبد العزيز

أولًا: الأفلام

- الحفيد

- حتى آخر العمر

- يوم الأحد الدامي

- وجها لوجه

- خطايا الحب

- مع حبي وأشواقي

- ابنتي والذئب

- الشياطين

- البنت الحلوة الكدابة

- طائر الليل الحزين

- كفاني يا قلب

- شفيقة ومتولي

- ضاع العمر يا ولدي

- أقوى من الأيام

- عشاق تحت العشرين

- المتوحشة

- الأبالسة

- X علامة معناها الخطأ

- البنات عايزة إيه

- شيطان الجزيرة

- وادي الذكريات

- إعدام طالب ثانوي

- العار

- المعتوه

- وكالة البلح

- العذراء والشعر الأبيض

- نص أرنب

- بيت القاصرات

- تزوير في أوراق رسمية

- فقراء لا يدخلون الجنة

- إعدام ميت

- الدرب الأحمر

- الشقة من حق الزوجة

- الصعاليك

- الطوفان

- عفوا أيها القانون

- الكيف

- المجنونة

- البريء

- الجوع

- الحدق يفهم

- أبناء وقتلة

- جري الوحوش

- السادة الرجال

- سكة الندامة

- سمك لبن تمر هندي

- نهر الخوف

- يا عزيزي كلنا لصوص

- الدنيا على جناح يمامة

- سيداتي آنساتي

- أبو كرتونة

- الكيت كات

- فخ الجواسيس

- ثلاثة على الطريق

- خلطبيطه

- البحر بيضحك ليه

- الجنتل

- القبطان

- هارمونيكا

- سوق المتعة

- النمس

- الساحر

- رحلة مشبوهة

- ليله البيبي دول

- إبراهيم الأبيض

محمود عبد العزيز

المسلسلات

- كلاب الحراسة

- الدوامة

- الهاربان

- شجرة اللبلاب

- لقيطة

- ابتسامة بين الدموع

- مبروك جالك ولد

- الإنسان والمجهول

- عاشت مرتين

- البشاير

- رأفت الهجان بأجزائه الثلاثة

- محمود المصري

- العملية صهللة مسلسل إذاعي

- بابا زعيم عصابة مسلسل إذاعي

- باب الخلق

- أبو هيبة في جبل الحلال

- رأس الغول

محمود عبد العزيز

المسرحيات

- 727

- خشب الورد

- لوليتا

محمود عبد العزيز

جوائز محمود عبد العزيز

مهرجان دمشق السينمائي الدولي

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات»

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «القبطان»

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «الساحر»

محمود عبد العزيز

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «سوق المتعة»

مهرجان الإسكندرية الدولي

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات»

- جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان عند دوره في فيلم الليالي المقمرة

وفاة الساحر

وفى يوم 12 نوفمبر عام 2016، توفي محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عاما في ودُفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بمحافظة الأسكندرية بالقرب من منزله الذي نشأ تربّى فيه.