أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

قال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، إن المديرية حددت ترتيب الطلبة والطالبات أوائل الشهادة الاعدادية.

وأضاف عمارة، أن 4 من العشرة الأوائل حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد بمجموع كلي 100%.

وحصلت "الدستور" على أسماء الطلبة والطالبات أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة السويس، بعد اعتماد محافظ السويس النتيجة، صباح اليوم.

وتنشر "الدستور" أسماء ودرجات الطلبة والطالبات بناءً على المجموع ثم السن الأصغر ثم الترتيب الأبجدي، والأوائل هم:

الطالبة مارينا بيتر وليم منير، الطالبة كنزي محمد جمال رحال، الطالبة مارينا منير موريس لبيب، الطالب صالح المنتصر بالله صالح محمد، وحصلت على المركز الخامس الطالبة هنا هاني أحمد عبدالرحمن أحمد بمجموع 279.5%.

وحصل 5 طلاب على المركز السادس بحصولهم على مجموع درجات 279 درجة وهم: الطالبة جودي طارق ابراهيم محمد إسماعيل، الطالبة سلمى أحمد شعبان السيد أحمد، الطالبة سما محمد علي محمود السيد، الطالبة ايسن نادي محمد عبدالسلام، كيرلس جرجس صبحي عبدالله سليمان.

وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، صباح اليوم بنسبة نجاح بلغت85.1 %.

وحضر اعتماد النتيجة الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

لوحة الشرف 2022

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في السويس