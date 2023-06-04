الأهلي والوداد.. كيف استعد جمهور الفريقين لمباراة نهائي أفريقيا؟ (بيانات)

لا تكفي الأرقام والإحصائيات لوصف ما يعنيه نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، فهو نهائي العشق والجنون، الذي يجمع بين قطبي الكرة في شمال أفريقيا، وبين جماهير عريضة تتجاوز حدود البلدين، فمنذ أن تأسس الفريقان في بداية القرن الماضي، أصبحا محط أنظار وتشجيع الملايين من المشجعين في كل ركن من أركان القارة السمراء.

ولم يكن هذا النهائي مجرد صدفة، بل هو ثمرة لتاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، فالأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (10 مرات)، بينما الوداد هو حامل اللقب في الموسم الماضي، وصاحب 3 ألقاب في خزائنه، ولا يختلف جمهور الفريقين في شغفه وولائه، فسواء في القاهرة أو في الدار البيضاء، يعيش المشجعون أجواء الحماسة والترقب والتحدي، ويستعدون لمؤازرة فرقهم بكل ما أوتوا من قوة.



نهائي مثير

تتجدد المواجهة بين الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يلتقي الفريقان، اليوم الأحد، في ذهاب النهائي على ملعب استاد القاهرة، في مباراة تحمل طابع الثأر والتحدي، وسيكون إياب النهائي في 18 يونيو 2023، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتقابل فيها الفريقان في نهائي المسابقة خلال 6 سنوات، حيث تفوّق كل منهما مرة واحدة، وتمثل هذه المواجهة فرصة للأهلي لاستعادة لقبه الغائب منذ عام 2021، والذي حصده 10 مرات في تاريخه، فيما يسعى الوداد للحفاظ على كأسه وإضافة لقب رابع إلى خزائنه.

بالنسبة لجمهور الأهلي، هذه المباراة هي فرصة للثأر من الخصم العنيد، الذي حرمه من اللقب في الموسم الماضي، كما أنها فرصة لإثبات أن الأهلي هو ملك أفريقيا، وأن لا أحد يستطيع منافسته على عرش القارة.

وبالنسبة لجمهور الوداد، هذه المباراة هي فرصة لتكرار التاريخ، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، ولإظهار قوة وثقافة الكرة المغربية، وأن الوداد هو فريق قادر على مجاراة أفضل الفرق في أفريقيا، ولديه جيل من اللاعبين الموهوبين والمتحمسين.

جمهور أفريقيا

"ليس مجرد مباراة كروية، بل هو نهائي الشرف والمجد، الذي يحمل في طياته الكثير من المعاني والرسائل، لجمهور الأهلي والوداد، الذين يعشقون فرقهم بلا حدود"، تلك كانت إحدى تعليقات رواد التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، التي تسبق انطلاق مباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

وفي الوقت الذي تصدرت فيه مباراة نهائي أفريقيا، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصد "الدستور"، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الأهلي المصري والوداد المغربي، في الأسبوع الماضي، عبر موقع جوجل من مختلف دول الوطن العربي.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد، تبين أن معدل البحث ارتفع من يوم 28 مايو الماضي،، وتحديدًا من الساعة التاسعة مساءً، بنسبة 27%، ليصل في يوم 2 يونيو، إلى نسبة 65%، ثم يتصدر مؤشرات البحث بنسبة 100%، منذ يوم 3 يونيو، وتحديدًا في الساعة الحادية عشرة مساءً.

وكانت أكثر الدول العربية التي بحثت عن مباراة النهائي بين الأهلي والوداد، عبر موقع جوجل، هي مصر بنسبة 100%، وتليها السودان بنسبة 73%، ثم المغرب بنسبة 28%، وليبيا بنسبة 18%، والسعودية بنسبة 10%.

الأكثر تفاعلًا

في الساعات القليلة الماضية، غرد عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر حول نهائي دوري أبطال أفريقيا، معبرين عن الإثارة الشديدة التي ستشهدها المباراة بين الأهلي المصري والوداد المغربي، لذا يرصد "الدستور" في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع الفريقين بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مباراة النهائي.

وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول الأهلي والوداد، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 85 مغردًا، بينما بلغ عدد الأشخاص المتفاعلين مع تغريدات النهائي نحو أكثر من 19 مليون و900 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 14 مليون و900 ألفا مغردا.

وتم التغريد حول نهائي أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 57%، ومن خلال تطبيق موقع "تويتر" بنسبة 14%، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 10%.