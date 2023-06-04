الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، 3 أشقاء بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منزلهم. 

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين، وتم ضبط أدوات الحفر بحيازتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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المشدد 10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج

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