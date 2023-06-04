الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: العلاقات بين مصر وموريتانيا تشهد طفرة متميزة فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتعاون مع موريتانيا في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وموريتانيا تشهد طفرة متميزة في المجالات كافة. 

وأضاف عبدالحكم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن لدى الدول العربية والإفريقية رغبة في الاستفادة من خبرات مصر المتميزة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا في جميع المناسبات استعداد مصر لتقديم كل المساعدات المصرية في جميع المجالات التنموية للأشقاء العرب والأفارقة.

وأوضح أن مصر تستضيف مركز دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب في إطار دورها الرائد المتميز في هذا الشأن.

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