الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بعد فوزه بجائزة البوكر.. زهران القاسمي يكشف تفاصيل رواية "تغريبة القافر" (فيديو)

زهران القاسمي يكشف
زهران القاسمي يكشف تفاصيل رواية "تغريبة القافر"

قال زهران القاسمي، أول عماني يفوز بجائزة البوكر عن رواية "تغريبة القافر"، إن الرواية تتضمن قرية متخيلة ليست واقعية بالمعنى، ولكنها تشبه الكثير من القرى الموجودة في عمان، والتي تعتمد اعتماد كبير على المياه الجوفية والآبار في نظام الري والشرب بالحياة اليومية.

وأضاف القاسمي، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الرواية تتحدث عن شخصية "القافر" الذي يستطيع أن يسمع ما في باطن الأرض، وأيضًا يستطيع أن يستدل على الماء، ويساعد الآخرين بالوصول إلى المياه والاستفادة منها.

وأوضح الكاتب العماني، أن القرية العمانية تمثل كل المحيط العماني الموجود، معقبًا: "بينما تمثل لي كابن قرية إني أعرف تفاصيل هذا المكان من قبل وكل حيثياته، واستفدت من كل التفاصيل في كتابة العمل الأدبي.

وتابع: إنني مهتم بالطبيعة والبيئة، وتدهشني كل هذه التفاصيل، وأحببت أن تكون بيئة العمل في كل أعمالي لها خصوصية كبيرة بأن لا تخرج عن القرية العمانية.

الماء له أهمية كبيرة بأساس كل الحضارات

ولفت الكاتب العماني، إلى أن الماء له أهمية كبيرة بأساس كل الحضارات، وأيضًا في عمان لدينا أهمية للماء لأننا نقع بمنطقة صحراوية تمر عليها الأمطار ليست شبه موسمية، وإنما خلال فترات متباعدة، وأحيانًا يمر انقطاع هذه الأمطار إلى سنوات وبالتالي يحدث جفاف وندرة في الماء، مما يسبب موت كثير من القرى والدواب، ولجوء سكان هذه القرى إلى مناطق أخرى.  

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