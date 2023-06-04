جامعة بدر تكشف عن الفائزين فى بطولة الدكتور حسن القلا

أعلن الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن فريق طلاب "كلية الصيدلة" فاز بالبطولة الثالثة لكأس "الدكتور حسن القلا" رئيس مجلس أمناء الجامعة فى مجال رياضة "كرة القدم الخماسية"، والتى أقيمت داخل ملاعب الحرم الجامعى.. مشيراً إلى أن تلك الدورة الهدف منها حرص الجامعة على إحتواء الطلاب واستيعاب طاقاتهم فى رياضات مفيدة تتناسب مع رغباتهم وميولهم الشخصية وبث روح الأخلاق الرياضية فى نفوسهم؛ بما يسهم فى صقل المهارات وتشكيل الشخصية واكتساب الخبرات فى شتى المجالات.

وأكد الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن البطولة تم تنظيمها من جانب "الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة" فى الجامعة، وشارك بالدورة (54) فريقا من جميع كليات الحرم الجامعى.

فى سياق متصل، أكد الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن تلك البطولة تأتى فى إطار حرص رئاسة الجامعة على تنمية كفاءات وقدرات جيل الشباب فى جميع المجالات، خصوصاً مجال الرياضة، والتنافس الشريف مع الغير؛ ليكون حافزاً على الاستمرار فى النجاح الدراسي.

من جانبه، هنأ الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، الفرق الطلابية المشاركة فى "كرة القدم الخماسى" على أدائهم الراقى، وتفوقهم الرياضى والظهور بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه الطلاب المشاركين فى البطولة، والروح العالية التى إتسم بها أداؤهم طوال أيام البطولة.. لافتاً إلى أن قيادات الجامعة تتمنى لجميع طلابها التفوق والتميز فى كل المجالات "العلمية، البحثية، والرياضية"، وتبعث بأرق التهانى وأطيب التمنيات لهم، بالوقوف دوماً على منصات التتويج المحلية والعالمية، والتكريم فى شتى المحافل.

من جانبه، أفاد ناجى عبدالعزيز، مدير الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، بأن جميع الفرق أجادوا فى اللعب النظيف على مدار أيام البطولة التى تم خلالها تصفيات الدورة، وجاءت النتيجة فى مباراة تحديد المركزين الأول والثانى فى مجال "كرة القدم الخماسية" بفوز فريق كلية الصيدلة فى البطولة على فريق كلية "الهندسة والتكنولوجيا" صاحب المركز الثانى والميدالية الفضية، وإستطاع فريق كلية التمريض الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

أوضح مدير الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الطلاب الفائزين فى بطولة "كأس الدكتور حسن القلا" لتنس الطاولة طلاب كلية الهندسة التكنولوجيا بالمركز الأول والثالث فى بطولة تنس الطاولة وفازت "كلية طب الأسنان" بالمركز الثانى.. مشيراً أن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بصحبة عمداء الكليات الحاضرين كرم الطلاب الفائزين وطاقم التحكيم الموفد من الإتحاد المصرى لكرة القدم ومسئولى النشاط الرياضى، وأشرف على بطولة "كأس الدكتور حسن القلا" مسئولى النشاط الرياضى فى الإدارة وهم: " محمد حشيش، محمد شحاتة، حسن الإمام، وسارة يسرى".