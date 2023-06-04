الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحكم بالسجن على أخطر خلية إرهابية في الغربية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أيمن يونس أبوزيد، الدكتور محمود محي الدين الغزولي،  وسكرتير الجلسة إبراهيم الدسوقي اليوم، بأحكام بالسحن المؤبد وأخرى تتراوح ما بين "3-7-15" سنة ضد 14 شخصًَا بينهم 4 محبوسين حضوريًا و10 غيابيًا، بتكوين خلية إرهابية للتصنيع المفرقعات وجرائم تهدف إلي تكدير أمن والسلم الدولة وحياة المواطنين بتفجيرهم قضبان السكك الحديدية.

وكان المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الأسبق وغرب طنطا حاليًا أحال المتهمين الأربعة عشر بتهمه ارتكاب واقعة تفخيخ قضبان السكك الحديدية بخط "السنطة - طنطا" باستخدام مواد المفرقعات بقصد تخريب الممتلكات العامة للهيئة السكك الحديدية.

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى تكوين خلية إرهابية بين المتهم أنفسهم من خلال مصادر تمويل خارجية بقصد ارهاب المواطنين بالتنسيق مع كوادر بجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق التحريض والاتفاق علي ترويع أمن وحياة المواطنين.

ونظرت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الالفي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي  وسكرتير الجلسة ابراهيم الدسوقي اليوم جلسة النطق بالحكم على 14 شخصًا بينهم 4 محبوسين حضوريًا و10 غيابيًا بتكوين خلية إرهابية للتصنيع المفرقعات تهدف إلى تكدير أمن والسلم الدولة وحياة المواطنين.

وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الأسبق وغرب طنطا حاليا أحال المتهمين الأربعة عشر بتهمة ارتكاب واقعة  تفخيخ قضبان السكك الحديدية بخط "السنطة-طنطا" باستخدام مواد المفرقعات بقصد تخريب الممتلكات العامة للهيئة السكك الحديدية.

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلي تكوين خلية إرهابية بين المتهم أنفسهم من خلال مصادر تمويل خارجية بقصد ارهاب المواطنين بالتنسيق مع كوادر بجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق التحريض والاتفاق على ترويع أمن وحياة المواطنين.

كما استشهدت النيابة العامة في قرار الإحالة على بنود ارتكاب أفراد الخلية مراحل التدريب على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات سعيًا في تخريب الممتلكات العامة والإضرار بالمال العام.

14 شخص إبراهيم الدسوقي إرتكاب واقعة إرهاب المواطنين الدائرة الخامسة السكك الحديد المحامي العام الأول المستشار جهاد فرج الألفي تخريب الممتلكات العامة هيئة السكك الحديدية

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