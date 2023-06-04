الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كراكون فى الشارع.. إحالة مقاول باع شققا بعقود وهمية بمصر القديمة للمحاكمة

متهم
متهم

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بإحالة المقاول سيد عزام، المتهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت على طريقة فيلم "كراكون في الشارع" بمنطقة عين الصيرة إلى محكمة الجنح.
- أقوال الضحايا
وقال الضحايا إن المتهم قام ببناء عقارين بمنطقة عين الصيرة، كل عقار مقسم إلى 44 شقة في البرجين، وتم عرضها للبيع، ولكنه قام ببيعها عدة مرات بعقود تمليك للمواطنين تصل لـ 860 عقد تمليك، نظير مبالغ مالية تراوحت  بين ٣٠٠ ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه للشقة الواحدة.

- اعترافات المتهم 
قال المتهم إنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم، لكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

- تحريات المباحث
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.


وتبين أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات.

نيابة مصر القديمة الجزئية النصب علي المواطنين منطقة عين الصيرة محكمة الجنح بناء عقارين

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