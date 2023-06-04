العلاقات المصرية الموريتانية.. تاريخ طويل وتعاون مشترك (فيديو)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن العلاقات المصرية والموريتانية، وحجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياسي بين البلدين.

فقد وضعت مصر وموريتانيا أول حجر في أساس بناء العلاقات على الصعيد السياسي عام 1963 وتحديدا فى بداية شهر يوليو حدثت انفراجة فى العلاقات المصرية –الموريتانية، حيث قام أول وفد رسمي موريتاني بزيارة مصر، بدعوة من حكومتها ليكون ذلك بداية العلاقات بين البلدين.

ولعبت مصر دورا هاما وفعالا فى تسوية الصراع الذى نشأ بين موريتانيا والسنغال فى عام 1989 عبر توقيع اتفاقية سلام بين البلدين بوساطة مصرية فى عام 1992.

كما شهد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا إلى 25.4 مليون دولار خلال 2018، فيما تم توقيع اتفاقيات ومذاكرات تعاون متعددة بين مصر وموريتانيا.

واستعرض التقرير إنشاء المركز الثقافي العربي المصري فى موريتانيا عام 1964، مشيراً إلى أن التعاون العسكري بين مصر وموريتانيا يشهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة.