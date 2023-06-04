الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف غموض مقتل عامل بسبب خلافات مالية في الخصوص بالقليوبية

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، في كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالخصوص، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود معلومات بقيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بالتردد على أحد المنازل كائن بدائرة القسم مستقلين سيارة ملاكى ملك الثالث، وبحوزتهم جوال بلاستيكى قاموا بنقله من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

بالانتقال والفحص وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه لتحصل المجنى عليه منه على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية.

وعلى إثر ذلك قام الأول بتتبع المجنى عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة، وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته ثم استعان بباقى المتهمين ووضعوه داخل الجوال ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص واحتجازه بشقة بالطابق الأرضى إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمخزن محل العثور تمهيدًا للتخلص منه.

كما أرشدوا عن (هاتفين- حافظة نقود المجنى عليه- السيارة المستخدمة في الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اللواء نبيل سليم شرطة الخصوص قطاع الأمن العام مديرية أمن القليوبية وجود خلافات مالية جريمة قتل

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