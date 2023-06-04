"الاختيار والمشخصاتى 2".. أعمال جسدت ثورة 30 يونيو

كان لثورة 30 يونيو بصمة ملموسة في السينما والدراما المصرية، إذ حاولت منذ العام 2014 العديد من الأعمال الفنية تجسيد تلك الأحداث الهامة التي وقعت في مصر لتبين إرادة الشعب في التغيير وتكون مرآة فيما بعد لكل الأحداث التالية.

من السينما للدراما للتوثيق أصبح هناك عدد من الأعمال الفنية التي جسدت ووثقت أحداث ثورة 30 يونيو منذ اليوم الأول لها حتى سقوط جماعة الإخوان التي كانت في سلطة الحكم وقتها قبل أن يثور الشعب عليها.

مسلسل الاختيار

الجزء الثالث من مسلسل الاختيار كان أحد الأعمال الدرامية التي جسدت أحداث الثورة، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني، لإيضاح الدور الذي قام به الجيش المصري من أجل مساندة ثورة الشعب.

خصص المسلسل الحلقة 28 منه، والتي جاءت بعنوان "القرار" لتجسيد الثورة وأحداثها، وأظهرت حجم المشاركة في يوم 30 يونيو، والتي تنادي بإسقاط مؤامرة الإخوان على مصر، وأثناء الحلقة تم عرض لقطات حية من الميدان.

ونقلت الحلقة كلمة الفريق آنذاك عبدالفتاح السيسي برفقة اللواء عباس كامل وقال فيها: "الناس نزلت عشان الشعب خاف على مستقبله، اللى بيحصل ده يضع القوات المسلحة أمام مسئولية كبيرة وتاريخية".

ثم يبدأ المشهد داخل قصر الاتحادية ووقتها يبلغ السيسي الرئيس محمد مرسي بمهلة 48 ساعة أعطتها له القوات المسحلة لتلبية مطالب الشعب، وقال وقتها ياسر جلال الذي يجسد دور الرئيس السيسي: "هذا طلب ورجاء للجميع لوضع مصلحة البلد فوق أى اعتبار، لأن القوات المسلحة لن تسمح أبدا باقتتال داخلى".

ويظهر تمسك الإخوان بالحكم وإنكار مرسي أن التظاهرات حجمها 120 ألف فقط، ويتوعد خيرت الشاطر داخل مكتب الإرشاد كل المشاركين في الثورة: "العدد اللى فى الشارع فوق خيال الكل، لازم نعاقب كل اللى نزل، لازم الكل يعرف إننا مش هنسيب البلد دى إلا بالدم، هيشوفوا العنف على أصوله".

المشخصاتى 2

ويعتبر فيلم المشخصاتي أحد أعمال السينما التي تعد محاكاة لثورة 30 يونيو، ويعتبر أول فيلم ناقش أحداث الثورة، حيث يبدأ الفيلم بالأحداث التي وقعت في مصر عقب ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث وصولًا لثورة 30 يونيو.

ورغم أنه فيلم كوميدي إلا أنه ناقش قضايا هامة، وتطلب جهات أمنية من الفنان تامر عبد المنعم أن ينتحل شخصية الرئيس المعزول "محمد مرسي" وعدد من قيادات اﻹخوان، وذلك في سبيل إنقاذ الوطن من السيطرة المتزايدة لجماعة اﻹخوان.

وكشف الفيلم في أحداثه كيف بدأت ثورة 30 يونيو وانتهت بانتصار الشعب، وتخليص مصر من حكم الجماعة، ويسلط الضوء على خطابات الرئيس الراحل محمد مرسي، ويظهر الجانب الآخر وهو استقبال المواطنين لمثل هذه الخطابات.

الداعية

وقام الفنان هاني سلامة بتجسيد دور البطولة في مسلسل الداعية والذي جسد فساد جماعة الإخوان أثناء الحكم وصولًا لثورة 30 يونيو، عارضًا مخططهم في السيطرة على مفاصل الدولة، ثم تبدأ الأحداث من الميادين.

وتظهر الهتافات التي كان يقولها الشعب تظاهرًا ضد الإخوان، وتقود الفنانة بسمة مسيرة تجاه قصر الاتحادية مطالبة بإسقاط حكم الإخوان والتخلص من فرض السيطرة والمخطط الإخواني الذي كانت تقوده الجماعة.

سلسال الدم

كما جسدت الفنانة عبلة كمال دور البطولة في أحد المسلسلات التي ناقشت ثورة 30 يونيو بأحد الحلقات، وذلك في الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع والذي بدأ بخط سياسي وهو ركوب جماعة الإخوان على السلطة، وانتشار الظلم والفساد ومن ثم استغلال الدين والسياسة وعقب ذلك سقوط الدولة الظالمة.

جواب اعتقال

وفي العام 2017 تم إنتاج فيلم "جواب اعتقال"، والذي يناقش سيكولوجية الإرهابي منذ الطفولة حتى تحوله إلى إرهابي وكيف يفكر مجتمع الإرهابيين ويبيحون القتل، ويجسد دور البطولة فيه محمد رمضان، إياد نصار، دينا الشربيني، صبرى فواز، سيد رجب، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي.