مصرع عامل وإصابة آخر إثر انقلاب دراجة بخارية فى بنى سويف

لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر إثر انقلاب دراجة بخارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بطريق القاهرةـ أسوان الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتى إسعاف إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارتى إسعاف إلى موقع الحادث، ونَقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثة والمصاب ونقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، فيما نقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع "أحمد. م. م"، 25 عامًا، عامل محارة، مقيم بقرية أبويط دائرة مركز الواسطى، نقلت جثته إلى ثلاجة الموتى، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

وأُصيب "أحمد. م. ب"، 23 عامًا، عامل، مقيم بقرية أبويط- الواسطى، بسحجات وكدمات، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.