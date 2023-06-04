الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" في بورسعيد تنظم لقاءً ثقافيًا حول ثورة 30 يونيو 

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذّت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، لقاءً ثقافيًا حول ثورة 30 يونيو في إطار التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة بورسعيد إدارة الشباب والإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الثقافيه والفنية، وذلك بمركز شباب السلام ضمن خطة النادي الثقافي.

وألقى الندوة الدكتور عاطف عبدالرحمن، وتطرق في حديثه إلى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنها عبرت عن حرية المصريين وأظهرت وحدتهم ضد كل المشككين في قدراتها في استعادة أرجاء الوطن من أيدى قوى الشر والظلام، والحفاظ على هويته على مر العصور.

وأضاف: "ثورة 30 يونيو المجيدة تلاقت فيها مشاعر المصريين وأظهرت ميلهم نحو الأمن والاستقرار، حيث سطروا خلالها ملحمة وطنية عظيمة للحفاظ على مقدرات الوطن".

وتابع: "نتائج ثورة 30 يونيو أصبحت واضحة للعيان، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية التي تحدث حاليًا على أرض مصر، وأن الله وقف بجانب الدولة المصرية، التي تعرضت لموجة عنيفة من الموجات الإرهابية التي أطاحت بالعديد من دول الجوار، إلا أن الله قدّر لهذا الوطن الحماية والأمن بمساعدة رجالها البواسل".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، ونجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنميه الشباب، وعلاء الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافيه والفنية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
60 مليون مواطن مصري الإدارة المركزية لتنمية الشباب التعاون المثمر الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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