الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

مبيدات زراعية
مبيدات زراعية

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، بحملات تموينية بمركزيّ دمنهور والدلنجات، أسفرت عن ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وآخر تصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، بالإضافة إلى 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، و3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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