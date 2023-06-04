"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز إنجازات القطاع الزراعى خلال 9 سنوات

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" ما شهده القطاع الزراعى من تطورات وإنجازات خلال الأعوام التسعة الماضية، خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبرز المشروعات التي تمت إقامتها.

وبدأت الإنجازات بإطلاق المشروع القومى لاستصلاح الـ1.5 مليون فدان فى ديسمبر 2015، والذى يعد إضافة كبيرة للرقعة الزراعية وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأسهم المشروع فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، ويشمل المشروع 13 منطقة فى 8 محافظات، وشهد عام 2016 تدشين مبادرة "القرية المنتجة"، والتى تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول.

كما تم إطلاق المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وإنشاء مركز الزراعة التعاقدية وإدخال محاصيل جديدة ضمن المنظومة.

وارتفع حجم الصادرات الزراعية لمليونى و506 آلاف طن من يناير حتى أبريل الماضي، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى عدة دول منها أمريكا اللاتينية والصين.