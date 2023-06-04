إعلان نتيجة نهاية العام للصف الثاني الثانوي بمدارس الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتيجة نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي 2023.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتائج الصف الأول الثانوي العام، أمس السبت.

جاء ذلك حرصا من المديرية التعليمية على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس، وفي إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرًا على أولياء الأمور.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه ستتم إتاحة نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي العام، مجانا دون أي مقابل مادي، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ووجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بنشر نتائج الصف الأول الثانوي بجميع مدارس الجيزة مجانا ودون أي مقابل مادى تحت أي مسمى، على أن تعلق إدارة كل مدرسة كشوف النتائج على الجدران من الداخل ليعرف كل طالب نتيجته دون مقابل مادي.