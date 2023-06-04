تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و612 شاحنة، و793 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 2300 راكب بموانئها.

وأوضحت الهيئة - وفقا لبيان لها اليوم - أن حركة الواردات شملت 7 آلاف طن بضائع، و309 شاحنات، و773 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و303 شاحنات، و20 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة ثلاث سفن؛ هي (بوسيدون إكسبريس وأمل والقاهرة)، فيما استقبل الميناء السفينة (الحرية 1).

كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع، و205 شاحنات؛ حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية للسفينتين (آيلة وسينا)، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة (النوي إكسبريس)؛ وعلى متنها 760 سيارة قادمة من جدة.