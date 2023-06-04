الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و612 شاحنة، و793 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 2300 راكب بموانئها.

وأوضحت الهيئة - وفقا لبيان لها اليوم - أن حركة الواردات شملت 7 آلاف طن بضائع، و309 شاحنات، و773 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و303 شاحنات، و20 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة ثلاث سفن؛ هي (بوسيدون إكسبريس وأمل والقاهرة)، فيما استقبل الميناء السفينة (الحرية 1).

كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع، و205 شاحنات؛ حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية للسفينتين (آيلة وسينا)، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة (النوي إكسبريس)؛ وعلى متنها 760 سيارة قادمة من جدة.

14 الف طن بضائع عامة ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الوارد

الأكثر قراءة

البنك الإفريقى للتنمية يعتزم نشر 20 مليون دولار فى قطاع البنية التحتية

ضبط 1206 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

9 سنوات إنجازات للسيسى حققت الأمن الغذائى رغم الأزمات العالمية

"ربيع": الدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة تعطلت خلال عبور قناة السويس

جوتيريش يعرب عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا فى حادث قطارات الهند

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة