القبض على صاحب مكتب مقاولات استولى على 5 ملايين جنيه من مواطنين بسوهاج

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد- فرع سوهاج) القبض على صاحب مكتب مقاولات يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي سوهاج لاستيلائه على مبلغ 5 ملايين جنيه من 7 أشخاص لتوظيفها في مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقاري.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من يفيد ورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) يتضمن بلاغ المدعو "م. ع" بالمعاش و6 آخرين ويقيمون دائرة مركز المراغة بتضررهم من "عبدالرحيم. م" صاحب مكتب مقاولات ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه لتوظيفها في مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقاري من خلال شركة الصاحي للمقاولات العمومية الخاصة به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضر.