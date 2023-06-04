"التعليم" تستعد لتجهيز خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتجهيز خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة التي تبدأ يوم ١٢ يونيو المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم، بدء توزيع خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، بداية من غدا الاثنين.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب قبول اعتذارات المعلمين، خلال الفترة من ٦ يونيو حتى ٨ يونيو الجاري، عن المشاركة في أعمال الامتحانات بعد تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

الجدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023.

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، كالتالي:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

_ الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.