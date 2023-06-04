داود يكشف تفاصيل زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر

كشف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، تفاصيل زيارة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للجامع الأزهر، في زيارتها الأولى لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إنها كانت سعيدة بالزيارة وكانت في دهشة لما شاهدته من عمارة إسلامية من طراز فريد، كما زارت الأروقة ووقفت أمام المآذن والظلة الفاطمية وهي القبلة الأولى للمسجد.

كانت متشوقة لكل المعارف

وتابع رئيس جامعة الأزهر، أنها كانت متشوقة لكل المعارف، وزارت المظلة العثمانية، ووقفت أمام المحرابين وسألت عن دور المنبر ووظيفته، كما شاهدت الزخارف والمشرابيات وأشادت بالهواء الموجود بالمسجد رغم ارتفاع درجة الحرارة بسبب ارتفاعه وكذلك سقفه الخشبي.

وأشار إلى أنها فتحت الخزائن التي كان يضع فيه الطلاب كتبهم، وكانت معنية بعدة أمور هي التطور الذي مر بتاريخ الأزهر، وطريقة الدراسة فيه تعليم البنات والتقت خلال الزيارة مجموعة من الطلاب الذين تحدثوا معها عن دراستهم.