الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكري أبو عميرة لـ"الباز": الإخوان استولوا على سيارات بث التليفزيون في رابعة والنهضة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وشكري أبو عميرة

قال شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إنه يوم 30 يونيو أرسل التليفزيون المصري سيارات بث لميادين التحرير ورابعة والنهضة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل يوم جمعة نرسل سيارة لنقل صلاة الجمعة، ومفترض أن تعود، لكن سيارة بث التليفزيون ذهبت إلى رابعة لنقل صلاة الجمعة ولم تعد".

ولفت إلى أن الإخوان طردوا طاقم التليفزيون المصري، من سيارة البث، واستولوا عليها، مردفا: "بعد بيان 3 يوليو أصدرت قرارا بعودة جميع سيارات البث من النهضة ورابعة، فوجئنا إنهم نزلوا الكاست بتاعنا وتولت إحدى القنوات المعادية البث".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي. 

شكري أبو عميرة الباز الإخوان 30 يونيو

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