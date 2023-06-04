شكري أبو عميرة لـ"محمد الباز": نصحت بعدم إذاعة مؤتمرات محمد مرسي على الهواء

قال شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا، إن هناك شخصيات كان يفرض ظهورها وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود، مشيرا إلى أنه كان يوافق على ظهور هؤلاء الشخصيات، ولكنه كان يطلب من رؤساء تحرير البرامج استضافة شخصيات قوية تكون أمام شخصيات الإخوان حتى نقدم الرأي والرأي الآخر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان ينصح مستشاري محمد مرسي بعدم إذاعة خطاباته على الهواء، وأن تُذاع مسجلة، ولكن المستشارة باكينام الشرقاوي كانت تطلب إذاعتها على الهواء وتصر على ذلك.

ولفت إلى أن خطاب محمد مرسي في 26 يونيو تم إذاعته على الهواء كاملا، وُطُلب منه إذاعة الحوار أكثر من مرة، ولكنه كان يذيعه بالفعل ولكن في "أوقات ميتة"، بحسب تعبيره.

وتابع: "من اليوم ده، اتصلت بزوجتي، وقلت لها السيد عبد الفتاح السيسي ليس من الإخوان، لأن الفترة دي كانت تردد هذه الشائعة".