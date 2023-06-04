الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكري أبو عميرة لـ"محمد الباز": نصحت بعدم إذاعة مؤتمرات محمد مرسي على الهواء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وشكري أبو عميرة

قال شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا، إن هناك شخصيات كان يفرض ظهورها وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود، مشيرا إلى أنه كان يوافق على ظهور هؤلاء الشخصيات، ولكنه كان يطلب من رؤساء تحرير البرامج استضافة شخصيات قوية تكون أمام شخصيات الإخوان حتى نقدم الرأي والرأي الآخر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان ينصح مستشاري محمد مرسي بعدم إذاعة خطاباته على الهواء، وأن تُذاع مسجلة، ولكن المستشارة باكينام الشرقاوي كانت تطلب إذاعتها على الهواء وتصر على ذلك.

ولفت إلى أن خطاب محمد مرسي في 26 يونيو تم إذاعته على الهواء كاملا، وُطُلب منه إذاعة الحوار أكثر من مرة، ولكنه كان يذيعه بالفعل ولكن في "أوقات ميتة"، بحسب تعبيره.

وتابع: "من اليوم ده، اتصلت بزوجتي، وقلت لها السيد عبد الفتاح السيسي ليس من الإخوان، لأن الفترة دي كانت تردد هذه الشائعة".

شكري أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عبد الفتاح السيسي الإخوان برنامج الشاهد

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