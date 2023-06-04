الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم في مصر لكثرة البحث عنها في ظل تطبيق النظام الصيفي وتغيير مواعيد الصلاة عن المعتاد.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في محافظات مصر
 

ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

 

موعد أذان الفجر: 4:10 ص.
موعد أذان الظهر: 12:53 م.
موعد أذان العصر: 4:29 م.
موعد أذان المغرب: 7:52 م.
موعد أذان العشاء: 9:24 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

 

موعد أذان الفجر: 4:10 ص.
موعد أذان الظهر: 12:58 م.
موعد أذان العصر: 4:37 م.
موعد أذان المغرب: 8:00 م.
موعد أذان العشاء: 9:34 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 
 

موعد أذان الفجر: 4:00 ص.
موعد أذان الظهر: 12:49 م.
موعد أذان العصر: 4:28 م.
موعد أذان المغرب: 7:51 م.
موعد أذان العشاء: 9:25 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط 

 

موعد أذان الفجر: 4:02 ص.
موعد أذان الظهر: 12:51 م.
موعد أذان العصر: 4:30 م.
موعد أذان المغرب: 7:53 م.
موعد أذان العشاء: 9:28 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:09 ص.
موعد أذان الظهر: 12:56 م.
موعد أذان العصر: 4:35 م.
موعد أذان المغرب: 7:58 م.
موعد أذان العشاء: 9:31 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 
 

موعد أذان الفجر: 4:22 ص.
موعد أذان الظهر: 12:51 م.
موعد أذان العصر: 4:19 م.
موعد أذان المغرب: 7:43 م.
موعد أذان العشاء: 9:10 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 

 

موعد أذان الفجر: 4:21 ص.
موعد أذان الظهر: 12:48 م.
موعد أذان العصر: 4:13 م.
موعد أذان المغرب: 7:37 م.
موعد أذان العشاء: 9:03 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 
 

موعد أذان الفجر: 4:25 ص.
موعد أذان الظهر: 12:47 م.
موعد أذان العصر: 4:07 م.
موعد أذان المغرب: 7:33 م.
موعد أذان العشاء: 8:57 م.

 مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 
 

موعد أذان الفجر: 3:55 ص.
موعد أذان الظهر: 12:43 م.
موعد أذان العصر: 4:21 م.
موعد أذان المغرب: 7:45 م.
موعد أذان العشاء: 9:19 م.

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فضل الصلاة على سيدنا النبى يوم الجمعة

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