مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى محافظات مصر

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في محافظات مصر



ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:10 ص.

موعد أذان الظهر: 12:53 م.

موعد أذان العصر: 4:29 م.

موعد أذان المغرب: 7:52 م.

موعد أذان العشاء: 9:24 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:10 ص.

موعد أذان الظهر: 12:58 م.

موعد أذان العصر: 4:37 م.

موعد أذان المغرب: 8:00 م.

موعد أذان العشاء: 9:34 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد



موعد أذان الفجر: 4:00 ص.

موعد أذان الظهر: 12:49 م.

موعد أذان العصر: 4:28 م.

موعد أذان المغرب: 7:51 م.

موعد أذان العشاء: 9:25 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:02 ص.

موعد أذان الظهر: 12:51 م.

موعد أذان العصر: 4:30 م.

موعد أذان المغرب: 7:53 م.

موعد أذان العشاء: 9:28 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:09 ص.

موعد أذان الظهر: 12:56 م.

موعد أذان العصر: 4:35 م.

موعد أذان المغرب: 7:58 م.

موعد أذان العشاء: 9:31 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج



موعد أذان الفجر: 4:22 ص.

موعد أذان الظهر: 12:51 م.

موعد أذان العصر: 4:19 م.

موعد أذان المغرب: 7:43 م.

موعد أذان العشاء: 9:10 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:21 ص.

موعد أذان الظهر: 12:48 م.

موعد أذان العصر: 4:13 م.

موعد أذان المغرب: 7:37 م.

موعد أذان العشاء: 9:03 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان



موعد أذان الفجر: 4:25 ص.

موعد أذان الظهر: 12:47 م.

موعد أذان العصر: 4:07 م.

موعد أذان المغرب: 7:33 م.

موعد أذان العشاء: 8:57 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش



موعد أذان الفجر: 3:55 ص.

موعد أذان الظهر: 12:43 م.

موعد أذان العصر: 4:21 م.

موعد أذان المغرب: 7:45 م.

موعد أذان العشاء: 9:19 م.