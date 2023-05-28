الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أحمد عمر هاشم: الصلاة على النبى أمر ربانى

د. أحمد عمر هاشم
د. أحمد عمر هاشم

وجّه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الشكر لوزارة الأوقاف وعلى رأسها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إطلاق مبادرة "اعرف قدر نبيّك".

وقال: لا شك أن الدعوة للصلاة على النبي أمر رباني ونبوي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سلوا لي الوسيلة"، وأمر رباني حينما قال: "فصلوا عليه وسلموا تسليمًا".

وأكد أن الله كرّم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل لحظة وكل حين إلا وتستطع الدنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل نصف التشهد يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع: "إن هذه المبادرة ليست تأليفًا من وزير الأوقاف أو تثقيفًا من العلماء، لكنها تمسكًا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين، هي صدر الحق من عند الحق الله تعالى، فإننا في أمس الحاجة إلى التضرع إلى الله، فما في أمة مر بها بئس إلا تضرعت إلى الله والتقرب إلى الله والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لكشف الغمة وفك الكروب، وسنرى ثمرة هذه المبادرة خير وحق على مصرنا الحبيبة بإذن الله".

الدكتور أحمد عمر هاشم الدكتور محمد مختار جمعة مبادرة اعرف قدر نبيك هيئة كبار العلماء التضرع إلى الله

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