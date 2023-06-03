علي الدين هلال عن جائزة النيل: "التقدير المعنوى أهم من الوصول للمناصب"

عبّر الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن سعادته بفوزة بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية، مؤكدًا أن التقدير المعنوي يكون أهم من الوصول للمناصب لأنه يشعر الإنسان بقيمته.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لا يوجد إنسن لا يحب أن يكرم، خاصة أنه سبق وتم ترشيحه لهذه الجائزة قبل عامين، وحدث انقسام بين أعضاء لجنة التحكيم.

لقب الأستاذ الاجتماعي لن ينتزع منه مثل باقي المناصب

وتابع أن الأستاذية لقب علمي تحصل عليه باجتياز مسابقة تقديرًا لبحوثك ومؤلفاتك وبمجرد أن تأخذه تنتصر بمرتبة علمية، مؤكدًا أن لقب الأستاذ الاجتماعي هو الأحب لقلبه ولن ينتزع منه مثل باقي المناصب.

وأشار إلى أنه رغم التقدم في العمر إلا أنه مازال تصدر له بحوث وكتب وآخرها الأسبوع الماضي بأحد المراكز بدبي.