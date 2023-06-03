السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بعد تجديده..

شيخ الأزهر ورئيس "الشيوخ الكازاخى" يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس.. غدًا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

يفتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مولين أشيم باييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي؛ مسجد «الظاهر بيبرس»، غدا الأحد، بعد طول إتمام التجديدات والانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، حيث بدأ مشروع ترميمه عام 2007، ثم توقف عام 2011، واستؤنف عام 2018 بمنحة من دولة كازاخستان.

ويُعد مسجد الظاهر بيبرس من أهم مساجد القاهرة التاريخية، حيث أنشأه الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 665هـ/1267م، وأكمل بناءه في شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيه 1269م، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وتتميز العلاقات التاريخية بين الأزهر وكازاخستان بترابط قوي، والذي ترسخ من خلال التبادل العلمي والثقافي والدعوي بين الطرفين، واستعداد الأزهر الدائم لدعم كازاخستان بكل ما تحتاجه من منح دراسية وتدريب متخصص، والترحيب بأئمة كازاخستان للدراسة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتعزيز مهاراتهم في التواصل ودراسة المشكلات المعاصرة وتفنيد أفكار الجماعات المتطرفة.

ويشهد الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء والقيادات الدينية الكازاخية والمصرية، في مقدمتهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مولين أشيم باييف مسجد الظاهر بيبرس العلاقات التاريخية بين الأزهر وكازاخستان

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