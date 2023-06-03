السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لخطورتها على المارة.. رئيس الداخلة يستجيب لاستغاثة الأهالي بشأن إزالة المنازل القديمة

جانب من المنازل المهجورة
جانب من المنازل المهجورة

وجه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، تشكيل فريق من الوحدة المحلية بقرى الجديدة لمعاينة المنطقة العشوائية والخالية من السكان والمتواجد بها منازل قديمة آيلة للسقوط لإزالتها حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد الطماوي، أنه يتابع المشكلة التي تؤرق السكان والمواطنين بمنطقة الخضورة بقرية الجديدة بعد استغاثتهم بصفة مستمرة بوجود حشرات وزواحف بصورة دائمة بهذه المنطقة المهجورة وغير المأهولة بالسكان والمتواجد بها منازل وبيوت قديمة مبنية بالطوب اللبن والمهجورة منذ سنوات.

واستغاث عدد كبير من سكان قرية الجديدة برئيس مركز ومدينة الداخلة الذي وجه على الفور بتشكيل لجنة عاجلة من مركز الداخلة والوحدة المحلية لقرى الجديدة وزيارة هذه المنطقة التي تسبب خطرا داهما على المواطنين وتعرض حياتهم للخطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المنازل حفاظا على حياة المواطنين.

وقال محمد صالح أحد سكان قرية الجديدة والقريب من هذه المنطقه المراد إزالتها، إن هذه المنطقة الخطرة والمليئة بالثعابين والزواحف والعقارب والحشرات تؤرقنا ليل نهار وتجعلنا مهددون بصفة دائمة، فضلا عن حرصنا على عدم خروج أطفالنا من المنازل بعد المغرب مباشرة خوفا عليهم من تواجد الكلاب الضالة والثعالب والتي تسكن هذه المنطقة المهجورة والعشوائية والمتواجدة في قلب قرية الجديدة والتي تتسع لمساحة 17 ألف متر تقريبا.

وأضاف صالح، أنه استغاث بالمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، والذي وجه على الفور بحل المشكلة على وجه السرعة وتشكيل لجان معاينة وإرسال إنذار لكل ملاك المنازل الموجودين وغير الموجودين يتم إرسال الإنذار للورثة بالإزالة الفورية لحماية المواطنين من الخطر الذي يهددهم بصفة مستمرة.

وأكد صالح، أنه تم زيارة هذه المنطقة أكثر من مرة من المسؤلين بالحكم المحلي والبيئة لوجود حل جذري لهذه المشكلة إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. 

 

رئيس مركز ومدينة الداخلة تشكيل فريق معاينة المنطقه العشوائية الخالية من السكان حفاظا على حياة المواطنين المنطقه الخطرة والمليئه بالثعابين

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