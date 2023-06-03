مصطفى مراد يكشف سبب تأثر القاهرة بالعاصفة الترابية.. وسر زيادتها هذا العام

قال مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن هناك 6 ملوثات للهواء ومنها الأتربة وغازات ثاني أكسيد الكربون، والرصاص، والنيتروجين، والكربون، مؤكدًا أن التلوث يختلف من منطقة لأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن القاهرة يوجد بها 55 موقعًا لرصد التلوثات الجوية، وذلك لأنها من أكثر المواقع التي بها تلوث على مستوى الجمهورية.

سبب تأثر القاهرة بالعاصفة الترابية

وتابع أن العواصف الترابية تنتج بمنطقة الشرق الأوسط طوال العام وتغزي الهواء بالشوائب وتتسبب في نوع من التلوث، موضحًا سبب تأثر القاهرة بالعاصفة الترابية بشكل كبير وذلك لأن لها ظهيرا صحراويا، ونسبة تغير الهواء زادت من 50% وتخطتها بمراحل بسبب التغيرات المناخية.

وأردف أنه يوجد مشروع جديد مع البنك الدولي، لمراجعة بعض المصادر المؤثرة على الهواء مثل مصدر الحرق الزراعي، وكذلك إدراج السيارات الكهربائية في النقل العام، بالإضافة للمبادرة الرئاسية تشجير مليون شجرة لانها أحد الحواجز التي تقلل تأثرنا بالجسيمات المحيطة بنا.