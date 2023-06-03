السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف قصة اختباء صلاح حافظ في منزل تحية كاريوكا قبل اعتقاله

عادل حمودة
عادل حمودة

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، تفاصيل اختباء صلاح حافظ في بيت "تحية كاريوكا" قبل اعتقاله، قائلاً إن صلاح حافظ هرب 11 شهرًا بعيدًا عن الأمن قبيل اعتقاله، واختبأ في بيت "تحية كاريوكا" بتوصية من أحد أزواجها السابقين الذي كان يساريا،  حيث اختبأ صلاح حافظ في مخزن بيت النجمة الشهيرة، التي قدمت له الطعام وأحضرت له الكتب والجرائد، وسمع منها أهم الأخبار السياسية.

وأضاف حمودة خلال تقديمه ببرنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن صلاح حافظ عندما عرف بأن الأمن استدعى تحية كاريوكا، خاف عليها وقرر ترك بيتها وسلّم نفسه.

وأوضح أن صلاح حافظ، أطلق على ابنته اسم تحية وفاءً وتقديرا لتحية كاريوكا، لافتاً إلى أن تحية حافظ احترفت التمثيل، أما ابنه الآخر شريف فتخرج مهندسًا لكنه لم يعمل بالهندسة.

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