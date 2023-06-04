درجات الحرارة اليوم الأحد 4 -6-2023 فى محافظات مصر

مع التقلبات الجوية التي نشهدها على مدار الأيام الماضية يبحث الكثيرين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي للاستعداد قبل الخروج من المنزل وتجنب ساعات الحر أو العواصف المحتمل حدوثها وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية.





درجات الحرارة اليوم الأحد 4 -6-2023 في محافظات مصر



ننشر في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 -6-2023 في محافظات مصر.





توقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.



مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتهيأ الفرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 4- 6- 2023 في محافظات مصر



درجات الحرارة في القاهرة



القاهرة 33 21

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 33 21

بنهــــا 33 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 21

دمياط 26 20

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

العريش 27 20

رفح 27 20

رأس سدر 35 26

نخل 34 18

كاترين 32 14

الطور 37 26

طابا 34 24

شرم الشيخ 39 27

درجات الحرارة في الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 25 18

السلوم 26 19

سيوة 35 23

رأس غارب 38 26

الغردقة 40 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 25

حلايب 34 28

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 27

أسوان 45 29

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 45 27

