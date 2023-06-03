جمهور مهرجان الطبول يتحدى الطقس السىء فى حفل الختام (فيديو)

شهد اليوم الختامي للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان إقبالًا كثيفًا من قبل الجمهور الذي حضر قبل انطلاق الحفل ورفع شعار«كامل العدد» بمسرح السور الشمالي المجاور لباب النصر رغم الطقس الحار، حيث حرص الجمهور الذي بلغ عدده أكثر من ٧٠٠٠ متفرج على حضور فعاليات المهرجان والتفاعل مع العروض المقدمة.

وكرم المهرجان بعض الشخصيات باهدائهم درع المهرجان، وشهادة تقدير، وهم بولادبولبول من دولة "اذبيجان"، و علياء شكري من مصر، والتي تسلمتها عنها نجلتها أمينة الجوهري، وعلى فاركاتوري من دولة "مالي"، وشاوكونج من دولة"الصين"، ومتحف الطبول باليابان.

كما حضر الحفل، الذي أقيم برعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، كل من إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وبعض السفراء وحشد من الإعلاميين والصحفيين، يقام المهرجان.

وقال الفنان إنتصار عبدالفتاح، أن هذا المهرجان يساهم في غرس قيم السلام بين الثقافات المختلفة ويؤكد على ملامح الشخصية التراثية وتوطيد العلاقات مع الدول المختلفة واكتشاف المواهب.