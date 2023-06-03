السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هربًا من الطقس الحار.. غرق طفل أثناء الاستحمام فى مياه ترعة بأسوان

مكان الغرق
مكان الغرق

لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام  فى ترعة بقرية  أبو سمبل بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، اليوم السبت، للهروب من درجة حرارة الطقس. 

 

جرى انتشال جثة الطفل من مياه الترعة، ونقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة. 

 

تلقى مركز شرطة نصر النوبة بمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام للهروب من حرارة الطقس، وذلك بمياه ترعة بقرية أبوسمبل التابعة لدائرة المركز. 

 

جرى الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه. 

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ للمعاينة، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى "أحمد .م"، ويبلغ من العمر 8 سنوات. 

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

 

غرق طفل مياه الترعه هربا من حرارة الطقس قرية أبو سمبل نصر النوبة أسوان

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