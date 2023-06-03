"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، خاصًة بعد انكسار الموجة الحارة، اليوم السبت، وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إن "هناك استقرارًا في الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع بسبب تأثرنا بكتل هوائية شمالية مقبلة من على البحر المتوسط حتى يوم الأربع المقبل، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة".

وأضافت أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية لتتراوح بين الـ 33 والـ34 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، وستكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

ولفتت إلى أن المناطق الجنوبية ما زالت درجة الحرارة عليها مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية بالتحديد الأقصر وأسوان، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى تصل فيها درجة الحرارة لـ 22 درجة مئوية على فترات الليل وذلك حتي الأربعاء المقبل.

ونوهت بأن نشاط الرياح خلال هذه الأيام سيكون نشاطا نسبيا للرياح، وساعات المغرب سيزيد الإحساس بالأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترات المساء، موضحًة أنه في الصباح الباكر ستكون هناك شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد وبعض مناطق جنوب سيناء، وخليج السويس، ناصحة المواطنين بتجنب أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

درجات الحرارة الأحد 4 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الإثنين 5 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.