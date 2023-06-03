السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف تفاصيل نشأة صلاح حافظ "مايسترو الصحافة المصرية"

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن العدد الأول من مجلة روزاليوسف صدر في يوم 26 أكتوبر عام 1925م، وفي اليوم التالي ولد محمد صلاح الدين حافظ، معقبًا: "صدفة مثيرة للدهشة فعلًا". 

وأضاف حمودة خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر القاهرة الإخبارية: "كنا ننهي احتفالنا بعيد ميلاد روزاليوسف، لنحتفل بعيد ميلاد صلاح حافظ، وكان احتفالنا بعيد ميلاده احتفالًا من نوع خاص، حيث كنا نصدر مجلة بعنوان "27 أكتوبر" يكتبها ويرسمها أصحابه؛ فتحي غانم، عبدالستار الطويلة، سعاد رضا، المدير العام والعضو المنتدب وأنا عادل حمودة"، ومن الرسامين: "جمال كامل، هبه عنايت، جمعة فرحات، ورمسيس، وبهذه المناسبة كانت تقبل طلبات السلفة التي يقدمها صلاح حافظ".

وأوضح أن صلاح حافظ ولد في الفيوم، كان والده معلمًا وناظرًا، لكنه تركه يعتمد على نفسه حتى نال لقب الأول في شهادة الابتدائية التي حصل عليها من إحدى مدارس مدينة بني سويف، كما تفوق صلاح حافظ في شهادة التوجيهية وحصل على مجموع كبير، حقق أحلام أسرته ودخل كلية الطب، عام 1941م، سافر إلى القاهرة ليعيش هناك خلال شهور الدراسة، لكن الشاب النحيل المبتسم المتواضع كان له حلم آخر، حيث كان يحلم بأن يصبح كاتبًا وروائيًا مثل تشارلز ديكنز في إنجلترا، أو فيكتور هوجو في فرنسا، أو ليو تولستوي في روسيا، أراد أن يصبح مثل هؤلاء يعبر عن البسطاء والفقراء في الريف حيث ولد، وفي المدينة حيث تعلم.

وأشار إلى أن دراسة الطب أتاحت له التعرف على نماذج بشرية في عنابر مستشفى قصر العيني، أصبحوا فيما بعد أبطالاً في رواياته وقصصه القصيرة، على أن السياسة التي انتمى إليها غيرت مسار حياته تمامًا.

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