ختام العرض المسرحي "أستاذ كلينوف" على مسرح ثقافة السلام بالقاهرة

شهد مسرح قصر ثقافة السلام، الجمعة، ختام العرض المسرحي "أستاذ كلينوف"، لفرقة قصر ثقافة السلام المسرحية ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

العرض تأليف كارم برامسون، إخراج إسلام محمد، موسيقى وليد غازي، سينوغرافيا كريم خالد، مكياج أحمد محمد إبراهيم، تنفيذ ملابس مريم مجدي، تنفيذ ديكور حمادة القاضي، إعداد مي الدماصي، بطولة عمر حسين، أفنان شاعر، كريم السعدني، دنيا حجاب، إبراهيم أحمد، عبد الله خالد.

دارت أحداث العرض عن جريمة قتل فتاة تدعى "إيليز" ويحدث تحقيق حولها، كان لها أب يجبرها على أعمال غير أخلاقية فتحاول الهرب والانتحار فيلحق بها كلينوف الذي أخذها معه وعلمها تعليما راقيا، ثم يراها فيديل صديق كلينوف ويقع في حبها فيحدث صراع بين كلينوف وصديقه فيديل ويرفض طلب زواجه من إيليز ويطلب كلينوف الزواج منها بدافع حمايتها من والدها، وتحدث غيره من ميري الخادمة ويحاولون جميعهم استخدام إيليز مما أدى إلى انتحارها ويترك للجمهور إبداعهم وفكرهم لما يحدث عن كل هذا.

جاء الختام بحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي أحمد خميس، والمخرج المسرحي والسينمائي جمال قاسم، والمهندس أمين مرعي.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

على جانب آخر، قدم بيت ثقافة دكرنس بالدقهلية ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "في غرفة الكلاب"، بمركز شباب ميت رومي، وذلك ضمن عروض تجارب نوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تأليف عوض إبراهيم عوض، رؤية موسيقية مصطفى مجدي، تصميمات حسام عبدالرؤوف، كيروجراف عبدالله عزمي، ديكور مجدي السنوسي، إضاءة إسلام أبو عرب، مخرج منفذ معاذ زكريا، إخراج محمد إبراهيم حسن.

تدور أحداث النص حول رجل مصرفي غني أقام رهانا مع شاب عما إذا كان السجن المؤبد أرحم أم عقوبة الإعدام مما دفع المصرفي العجوز لاحتجاز المحامي الشاب في غرفه الكلاب، وهناك أعاد المحامي اكتشاف نفسه، حتى نصل من توالي الأحداث إلى مغزى العرض وهو أن الحياة تجبرنا أن نسلك دروبا مظلمة مجهولة، ولكي تكون منصفة بعض الشيء تعطيك في أول الطريق شمعة؛ إما أن تستخدمها لتحرق نفسك أو لتنير ظلمتك.

جاء العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج صلاح فرغلي، الروائي محمود حامد، د. سارة صلاح مصمم الديكور، عطيات عطية، وبحضور أحمد راضي مدير بيت ثقافة دكرنس.

العرض ضمن عروض فرق نوادي المسرح بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، استمرارا للعروض المسرحية للثقافة الجماهيرية بالمحافظات، دعما لمواهب المسرح وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وانطلقت أولى لياليه في ٣١ مايو ويختتم غدا الأحد ٤ يونيو.