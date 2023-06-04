يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة لها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو يتم عرضها من خلال قنوات الإنترنت المتاحة عليها.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة



نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات والبطولات.



موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي والوداد

الساعة 9:30 مساء

على bein sports connect



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس × فالنسيا

الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect

ريال مايوركا × رايو فاليكانو

7:30 مساء

على beinsports connect

ريال سوسييداد × إشبيلية

الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect

ريال مدريد × أتلتيك بيلباو

الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect



فياريال × أتلتيكو مدريد

الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو



الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect

بلد الوليد × خيتافي

الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect

إلتشي × قاديش

الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect

إسبانيول × ألميريا

الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect

أوساسونا × جيرونا

الساعة 7:30 مساء

على beinsports connect





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



أتلانتا × مونزا

الساعة 7:30 مساء

على AD sports

كريمونيزي × ساليرنيتانا

الساعة 7:30 مساء

على AD sports



إمبولي × لاتسيو

الساعة 7:30 مساء

على AD sports

ليتشي × بولونيا

الساعة 7:30 مساء

على AD sports

ميلان × هيلاس فيرونا

الساعة 7:30 مساء

على AD sports

نابولي × سامبدوريا

الساعة 7:30 مساء

على AD sports

روما × سبيزيا

الساعة 7:30 مساء

على AD sports

ساسولو × فيورنتينا

الساعة 7:30 مساء

على AD sports

تورينو × انتر ميلان

الساعة 7:30 مساء

على AD sports

أودينيزي × يوفنتوس

الساعة 7:30 مساء

على AD sports