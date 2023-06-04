مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة
يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة لها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو يتم عرضها من خلال قنوات الإنترنت المتاحة عليها.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات والبطولات.
موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي والوداد
الساعة 9:30 مساء
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس × فالنسيا
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
ريال مايوركا × رايو فاليكانو
7:30 مساء
على beinsports connect
ريال سوسييداد × إشبيلية
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
ريال مدريد × أتلتيك بيلباو
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
فياريال × أتلتيكو مدريد
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
بلد الوليد × خيتافي
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
إلتشي × قاديش
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
إسبانيول × ألميريا
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
أوساسونا × جيرونا
الساعة 7:30 مساء
على beinsports connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتلانتا × مونزا
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
كريمونيزي × ساليرنيتانا
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
إمبولي × لاتسيو
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
ليتشي × بولونيا
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
ميلان × هيلاس فيرونا
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
نابولي × سامبدوريا
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
روما × سبيزيا
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
ساسولو × فيورنتينا
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
تورينو × انتر ميلان
الساعة 7:30 مساء
على AD sports
أودينيزي × يوفنتوس
الساعة 7:30 مساء
على AD sports