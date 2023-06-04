الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة لها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو يتم عرضها من خلال قنوات الإنترنت المتاحة عليها.
 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة
 

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة لها  للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات والبطولات.
 

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 

موعد مباراة الأهلي والوداد
الساعة  9:30 مساء
على  bein sports connect

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس    ×    فالنسيا
الساعة  7:30 مساء
على  beinsports connect

ريال مايوركا   ×    رايو فاليكانو 
7:30 مساء
على  beinsports connect

ريال سوسييداد ×    إشبيلية 
الساعة 7:30 مساء
على  beinsports connect

ريال مدريد     ×    أتلتيك بيلباو 
الساعة  7:30 مساء
على beinsports connect
 

فياريال   ×    أتلتيكو مدريد 
الساعة  7:30 مساء
على  beinsports connect

 

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو


الساعة 7:30 مساء
على  beinsports connect

بلد الوليد ×    خيتافي  
الساعة  7:30 مساء
على  beinsports connect

إلتشي    ×    قاديش 
الساعة  7:30 مساء
على  beinsports connect

إسبانيول  ×    ألميريا 
الساعة  7:30 مساء
على  beinsports connect

أوساسونا ×    جيرونا 
الساعة  7:30 مساء
على  beinsports connect

 

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

أتلانتا × مونزا 
الساعة  7:30 مساء
على  AD sports

كريمونيزي × ساليرنيتانا 
الساعة  7:30 مساء
على  AD sports
 

إمبولي × لاتسيو 
الساعة  7:30 مساء
على  AD sports

ليتشي × بولونيا
الساعة 7:30 مساء
على  AD sports

ميلان × هيلاس فيرونا 
الساعة  7:30 مساء
على  AD sports

نابولي × سامبدوريا
الساعة 7:30 مساء
على  AD sports

روما × سبيزيا 
الساعة  7:30 مساء
على  AD sports

ساسولو × فيورنتينا 
الساعة  7:30 مساء
على  AD sports

تورينو × انتر ميلان 
الساعة  7:30 مساء
على  AD sports

أودينيزي × يوفنتوس 
الساعة  7:30 مساء
على  AD sports

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