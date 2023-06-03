آخر مباراة لميسي.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة، والتس ستكون آخر مباراة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الباريسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي

من المقرر أن يكون موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English وقناة beIN Sports HD 2

آخر مباراة لـ ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ويسعى فريق باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدرب كريستوف جالتييه، في مواصلة نغمة الانتصارات بمباراة اليوم، رغم أنها بمثابة "تحصيل حاصل" بعدما نجح الفريق في التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2022-2023.

ولكن ستتجه الأنظار صوب ملعب "بارك دي برانس" لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان، والتي ستشهد آخر مشاركة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وكان جالتييه قد أكد في تصريحات صحفية قبل المباراة: "ستكون آخر مباراة لـ ليونيل ميسي في بارك دي برانس ضد كليرمون، وأتمنى استقباله بشكل جيد".

وشارك ميسي في 74 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات، سجل خلالها 32 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الفرنسي مرتين مع فريق باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الفرنسي.

كذلك تأكد رحيل النجم سيرجيو راموس عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، بعدما بعث النادي الفرنسي عبر حساباته الرسمية، برسالة شكر إلى المدافع الإسباني وقائد ريال مدريد السابق.

ولعب راموس 57 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين وتلقى 7 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.

في المقابل، يرغب فريق كليرمونت في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تعزيز مكانه ضمن العشرة الأوائل في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 85 نقطة، متفوقًا على لانس صاحب الوصافة بفارق أربع نقاط، بينما يتواجد كليرمونت في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.