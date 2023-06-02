رسميًا.. باريس سان جيرمان يخوض 3 مباريات فى الجولة الصيفية باليابان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أن فريق كرة القدم بالنادي، سيخوض ثلاث مباريات بالجولة الصيفية، التي ستقام باليابان الشهر المقبل.

وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “بعد جولة ناجحة في الصيف الماضي، عاد فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم إلى اليابان للعب ثلاث مباريات ودية في أوساكا وطوكيو، مما عزز علاقات النادي مع مشجعيه اليابانيين”.

وأوضح النادي الباريسي في بيانه، أن الجولة الصيفية لعام 2023 ستستمر من 22 يوليو إلى 2 أغسطس، مشيرًا إلى أن فريق كرة القدم سيلعب ثلاث مباريات (25 يوليو و28 يوليو في أوساكا ضد النصر السعودي وسيريزو أوساكا الياباني على الترتيب، و1 أغسطس 2023 في طوكيو ضد إنتر ميلان الإيطالي).

كما أشار البيان، إلى أن فريقي باريس سان جيرمان لكرة اليد والرياضات الإلكترونية سيشاركان في الرحلة لتقديم برنامج فريد من الترفيه الرياضي عالي المستوى للمشجعين اليابانيين.

وكان باريس سان جيرمان، قد توج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تعادله إيجابيًا مع مضيفه ستراسبورج، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 37 للمسابقة.

ويحتل باريس سان جيرمان، صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 85 نقطة، قبل جولة من ختام المسابقة.