الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يخوض 3 مباريات فى الجولة الصيفية باليابان

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أن فريق كرة القدم بالنادي، سيخوض ثلاث مباريات بالجولة الصيفية، التي ستقام باليابان الشهر المقبل.

وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “بعد جولة ناجحة في الصيف الماضي، عاد فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم إلى اليابان للعب ثلاث مباريات ودية في أوساكا وطوكيو، مما عزز علاقات النادي مع مشجعيه اليابانيين”.

وأوضح النادي الباريسي في بيانه، أن الجولة الصيفية لعام 2023 ستستمر من 22 يوليو إلى 2 أغسطس، مشيرًا إلى أن فريق كرة القدم سيلعب ثلاث مباريات (25 يوليو و28 يوليو في أوساكا ضد النصر السعودي وسيريزو أوساكا الياباني على الترتيب، و1 أغسطس 2023 في طوكيو ضد إنتر ميلان الإيطالي).

كما أشار البيان، إلى أن فريقي باريس سان جيرمان لكرة اليد والرياضات الإلكترونية سيشاركان في الرحلة لتقديم برنامج فريد من الترفيه الرياضي عالي المستوى للمشجعين اليابانيين.

وكان باريس سان جيرمان، قد توج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تعادله إيجابيًا مع مضيفه ستراسبورج، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 37 للمسابقة.

ويحتل باريس سان جيرمان، صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 85 نقطة، قبل جولة من ختام المسابقة.

باريس سان جيرمان اليابان النصر السعودي سيريزو أوساكا الياباني إنتر ميلان الإيطالي الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الوثائقية" تبدأ بث سلسلة وثائقيات 30 يونيو

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

قبل العيد.. أسعار اللحوم "قائم" اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء في إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى