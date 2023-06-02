نتائج مباريات نصف نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والسيدات

شهد اليوم السابع من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداءً مبهرًا من قبل اللاعبين.

شارك في مباريات النصف النهائي كل من دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا، مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا، وعلي فرج المصنف الثالث ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا.

وتأهل كل من علي فرج المصنف الثالث ومصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا، وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، ونيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا.

وتأهلت كل من نيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميًا و نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا.

نتائج مباريات نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال

في مباراة دامت لمدة 110 دقائق، استطاع اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا أن يفوز على اللاعب محمد الشربجي المصنف الرابع عالميًا بثلاثة مقابل شوطين ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-8، 11-8، 14-16، 6-11، 11-2.

واستطاع اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميا أن يفوز على اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 7-11، 12-10، 11-2، 11-7.

نتائج مباريات النصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات

في مباراة دامت لمدة 106 دقائق، استطاعت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا أن تفوز على مواطنتها اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 15-13، 9-11، 17-15، 11-6.

استطاعت اللاعبة نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا أن تفوز على اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-8، 11-9، 11-5.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث