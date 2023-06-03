"في الحر الشديد".. ما هي أفضل النصائح للعناية بالبشرة والشعر والجسم؟

يتطلب فصل الصيف منا العناية الخاصة بجمالنا وصحتنا، فالحرارة المرتفعة والأشعة فوق البنفسجية والماء المالح، يمكن أن يؤثر سلبًا على البشرة والشعر، ويسبب لهما جفافًا وتلفًا وتغيرًا في اللون.

في السطور التالية، أوضح الخبراء بموقع "glamour magazine" بعض النصائح والإرشادات للعناية بالبشرة والشعر خلال فصل الصيف، وكيفية اختيار المنتجات المناسبة لكل نوع من أنواع البشرة والشعر.

العناية بالبشرة:

ينصح بتنظيف البشرة بالغسول المناسب لنوعها مرتين في اليوم، ووضع السيروم الذي يحتوي على مغذيات أو مضادات للأكسدة، وترطيب البشرة بمرطب خفيف وملائم، واستخدام واقي شمس واسع الطيف قبل التعرض للشمس.

العناية بالشعر:

ينصح بتجنب استخدام المجفف أو المكواة أو أي أدوات حرارية على الشعر، واستخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتغذية فروة الرأس والشعر، وارتداء قبعة أو غطاء لحماية الشعر من أشعة الشمس، وشطف الشعر جيداً بالماء البارد بعد السباحة في الماء المالح.

العناية بالجسم:

ينصح بشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب تناول المأكولات الحارة أو المقلية أو الملحة، وارتداء ملابس فضفاضة وقطنية تسمح بالتهوية، والابتعاد عن التدخين والكحول، وممارسة التمارين الرياضية المناسبة للصحة .

ما السبب وراء الشعور بالحر دائمًا؟

أوضح الخبراء، أن هناك عدة أسباب صحية للشعور بالحر دائمًا، مثل مقاومة الإنسولين، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو فرط التعرق، لكن إذا كان سبب التعرق المفرط هو فقط درجة الحرارة المرتفعة، فيمكن اتباع بعض النصائح لتجنبه مثل التقليل من الأطعمة الحارة والكافيين، لأنها تحفز الغدد العرقية وتزيد من حرارة الجسم.

ارتداء ملابس مناسبة، تكون فضفاضة وقطنية وذات ألوان فاتحة، لتسمح بالتهوية وتعكس نور الشمس واستعمال مزيل العرق الصحيح، ويفضل استخدام مضادات التعرق التي تضيق الغدد العرقية وتقلل من إفراز العرق.

الاستحمام بالمياه الفاترة، لأن المياه الساخنة تفتح المسام وتحفز تكون العرق، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء، للحفاظ على ترطيب الجسم وتبريده.

الذهاب للساونا، لأنه يعود الجسم على تخفيض درجة حرارته تلقائيًا ويقلل من تكون العرق على المدى الطويل، ومحاربة التعرق بالطرق الطبيعية، مثل شرب شاي نبتة "المريمية" أو تناول خل التفاح.